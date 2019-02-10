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Кому в килте ходить хорошо

10 февраля 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Кому в килте ходить хорошо
pixabay.com

В мировом сообществе, в целом, утвердились взгляды на те или иные предметы одежды, как и на то, для кого они предназначены. Например, брюки сегодня носят представители обоих полов.

Однако с юбками все не так просто. Казалось бы, о чем здесь можно говорить? Ведь юбка - это женскй аксессуар. Но из любого правила существуют исключения. В данном случае это - килт.

В Санкт-Петербурге уже не первый год существует клуб шотландцев. Один из членов клуба поделился своими наблюдениями: "Нам постоянно приходится отбиваться от женщин", - рассказал Федор.

                        Подробности читайте в материале "Спид-Инфо"

 

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