Кому в килте ходить хорошо

В мировом сообществе, в целом, утвердились взгляды на те или иные предметы одежды, как и на то, для кого они предназначены. Например, брюки сегодня носят представители обоих полов.

Однако с юбками все не так просто. Казалось бы, о чем здесь можно говорить? Ведь юбка - это женскй аксессуар. Но из любого правила существуют исключения. В данном случае это - килт.

В Санкт-Петербурге уже не первый год существует клуб шотландцев. Один из членов клуба поделился своими наблюдениями: "Нам постоянно приходится отбиваться от женщин", - рассказал Федор.