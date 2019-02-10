Илон Маск заигрывал с Марсом через соцсеть

Илон Маск в очередной раз порадовал своих почитателей, приняв участие в шуточной переписке с планетой. Восторженные пользователи Сети тут же записали изобретателя в легенды, а пост назвали «самым лучшим твитом».

Переписку инициировала пользовательница Twitter с ником laineyjanelle. Она заявила, что хочет переехать на Марс, потому что там нет мужчин. На это ей ответила сама планета: «Тебя я не хочу. Только Илона». После такого заявления Марса Илон Маск не смог остаться в стороне и включился в переписку, обратившись к Марсу «детка» и сказав, что тоже хочет его. Вместо ответа на вопрос, когда он наконец приедет, Маск попросил планету «прислать ему горячих фото, и он примчится».

В интернет-сообществе оценили чувство юмора Маска. «Именно так, по моему мнению, должны вести себя умнейшие люди мира», - сказал один из пользователей.