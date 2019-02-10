Люди рассказали, что больше всего раздражает во время перелёта

Форумы и чаты, посвящённые теме авиаперелётов, часто могут стать источниками новой информации. Например, анализируя их, можно понять, что же больше всего не нравится пассажирам самолётов во время рейса.

В Daily Mail изучили авиафорумы и на основе полученной информации составили список самых раздражающих моментов во время полёта, сообщает РИА Новости. В большинстве своём люди жалуются на соседей, которые занимают слишком много места. Также свою долю возмущения получили слишком шумные попутчики. Особенно это касается детей, не выключающих звук на телефоне во время игры. Весьма негативно пассажиры относятся и к тому, когда кто-то читает их книгу, заглядывая через плечо. Хуже может быть только то, когда сосед начинает обсуждать прочитанное вслух. В список попал неприятный запах, исходящий от попутчиков, а также больные пассажиры. Многие также отмечают, что их раздражают аплодисменты экипажу после приземления самолёта.