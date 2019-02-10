Охранники сломали девушке позвоночник, выводя её из торгового центра

В Новороссийске охранники торгового центра сломали позвоночник школьнице и ударили по лицу сестру девушки. В охранной фирме заявляют, что подростки не в первый раз провоцировали сотрудников охраны.

Мама девочек Анна рассказала, что у одной её дочери обнаружили закрытый перелом поясничного позвонка, посттравматический сколиоз поясничного отдела позвоночника, выраженный болевой и миотонический синдром. Вторую девушку один из охранников ударил кулаком в челюсть. Женщина заявляет, что её дети вели себя в соответствии с общепринятыми нормами, а охранники решили вывести их из ТЦ за то, что девушки сидели на территории фудкорта и ничего не заказывали.

У начальника охранной фирмы Олега Голикова несколько иное видение произошедшего. Он отмечает, что не раз обращали на себя внимание охраны вызывающим поведением, а именно громкими криками, руганью и курением. Также он сообщил, что на камерах наблюдения ТЦ их видели среди участников массовой драки. Касательно случившегося, Голиков заявляет, что девушки сами начали бить сотрудников охраны.

В полиции начали проверку случившегося, сообщает Lenta.Ru. Также к делу подключилась и детский омбудсмен Татьяна Ковалева. «В основе инцидента все-таки было поведение подростков. Но действия охранников заслуживают осуждения», - считает она.