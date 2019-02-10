В Испании убита россиянка Дарья, удочеренная испанской семьей
10 февраля 2019, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Испании 42-летний мужчина подозревается в убийстве россиянки Дарьи, в детстве удочеренной приемными
родителями. Инцидент произошел в городке Алькала-де-Энерес. Мануэль Морено познакомился с девушкой в баре, в котором он работал. Они жили вместе два года.
В конце декабря прошлого года приемные родители девушки сообщили о пропаже Дарьи. Оказалось, что они вообще не общались с приемной дочерью почти год.
Следствие заинтересовалось отношениями бармена с девушкой. Его подозревают в причастности к убийству Дарьи. У него дома обнаружены останки девушки. Испанская полиция подозревает, что молодые люди разругались, в ходе скандала мужчина убил девушку, расчленил ее тело и спрятал в морозильную камеру. Сейчас с ними работают судебно-медицинские эксперты, он отказывается давать показания.