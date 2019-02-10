В Испании убита россиянка Дарья, удочеренная испанской семьей

В Испании 42-летний мужчина подозревается в убийстве россиянки Дарьи, в детстве удочеренной приемными

родителями. Инцидент произошел в городке Алькала-де-Энерес. Мануэль Морено познакомился с девушкой в баре, в котором он работал. Они жили вместе два года.



В конце декабря прошлого года приемные родители девушки сообщили о пропаже Дарьи. Оказалось, что они вообще не общались с приемной дочерью почти год.

Следствие заинтересовалось отношениями бармена с девушкой. Его подозревают в причастности к убийству Дарьи. У него дома обнаружены останки девушки. Испанская полиция подозревает, что молодые люди разругались, в ходе скандала мужчина убил девушку, расчленил ее тело и спрятал в морозильную камеру. Сейчас с ними работают судебно-медицинские эксперты, он отказывается давать показания.