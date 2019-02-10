В «Газпромбанке» опровергли открытие новых счетов Венесуэльской компанией PDVSA

В «Газпромбанке» опровергли информацию об открытии в кредитной организации новых счетов Венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Представитель банка подтвердил, что у Венесуэльской нефтяной компании есть счета в «Газпромбанке» — как и во многих других крупных банках, в том числе, международных, но новых - нет, - передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Венесуэльская государственная нефтяная компания переводит банковские счета своих совместных предприятий в «Газпромбанк» и уже проинформировала об этом своих клиентов. По данным агентства, PDVSA распоряжается своим совместным предприятиям депонировать выручку от продаж нефти на счет российского банка.