Пожарным не удалось спасти торговый центр на Сахалине

Торговый центр «Океан» на Сахалине в городе Оха полностью сгорел, пожарные не смогли спасти здание. Причины возгорания выясняются. Согласно предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщают, что возле сгоревшего торгового центра организована полицейская охрана для предотвращения возможного мародёрства.

«К счастью, владельцы ювелирного магазина успели вынести из горящего здания все драгоценности. Магазин бытовой техники также спас большую часть своего товара», - рассказал глава Охинского района Сергей Гусев.

Также известно, что власти города планируют встречу с предпринимателями, понёсшими ущерб от пожара. Кроме того, следует выяснить, сколько человек потеряли работу, передаёт РИА Новости.