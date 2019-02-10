Какие люди, по понятию Ксении Собчак, глупые

Телеведущая Ксения Собчак не любит глупых людей. Какие люди глупые. Телеведущая говорит, что ей частенько приходится отвечать на вопрос, какие качества человека ей сложно принять. И ее непременный ответ: "глупость".

Собчак - девушка с хорошим образованием. Она объяснила, "по каким признакам" воспринимает человека как глупого. Их несколько: "главный критерий-безапелляционность суждения и невозможность представить, что можно смотреть на мир иначе".

"Умение анализировать - это про то, что человек всегда сомневается в своей правоте, всегда неуверен. А вот это твердая убежденность это первый признак воинствующей глупости. Как только вижу человека , неспособного для начала осознать, что его видение мира, отношений, людей не универсально, начинаю глубоко дышать и вспоминать о том , что категорично судить таких людей я не должна))))" - написала Собчак пост в Инстаграм. Подписчики вступили в спор с Собчак, пишут в комментариях: "Я сомневающихся людей не считаю умными, умный человек тот, кто умеет аргументировать, уверенный в себе и грамотный",

"вот только как намекнуть человеку, что он мягко сказать «глуп» или вообще не стоит связываться???".

Недавно Ксения высказала мнение об отношениях мужчин и женщин.

Телеведущую поддержал известный журналист Владимир Познер, объяснив, что человек полигамен.