В Петербурге чиновники Смольного вышли на улицу с ломами и лопатами

В Петербурге чиновники в эти выходные вышли на улицы с ломами лопатами. Субботник по уборке улиц северной столицы от снега и льда идет второй день. Работы идут на улицах Восстания, Суворовской, Одесской, Таврической, Пестеля и на набережной Фонтанки. В Петербурга глыба льда упала на голову ребенка и пожилому мужчине

Заявлено на субботник более тысячи сотрудников администрации Центрального района и правительства города. Все распределены по бригадам, всем выдан инвентарь, - сообщается на сайте "Росбалта".

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вчера поручил выдать лопаты сотрудникам районных администраций для уборки города.

По данным издания "Фонтанка", , Суворовский проспект ото льда чистили с 10 часов утра сотрудники комитета имущественных отношений, архивного комитета, департамента землепользования, ГУИОН.

В соцсетях сообщают об активной очистке тротуаров на Моховой улице и в Финском переулке – там работают женщины и молодые люди.

Страшно, что в Петербурге снег и лед не только на тротуарах. Гигантские сосули, падающие с крыш, травмируют людей.

Вчера пострадала восьмилетняя девочка. Сегодня около 11:20 возле жилого дома № 126 по Лиговскому проспекту на 32-летнюю женщину упал кусок льда. Прибывшая "скорая" зафиксировала перелом ключицы. Женщину отвезли в Мариинскую больницу.По данным "Фонтанки", это уже 11 человек, пострадавший из-за падения наледи или сосулек с крыш. Один человек погиб.