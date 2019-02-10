В Петербурга глыба льда упала на голову ребенка и пожилому мужчине

В Санкт-Петербурга несколько человек уже серьезно пострадали из-за падения с крыш зданий глыб льда. Очевидцы в соцсетях пишут об инциденте на Загородном проспекте. В субботу, 9 февраля, наледь с крыши упала на голову восьмилетней девочке недалеко от дома № 17.

Пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла из-за падения сосульки

От удара ребенок потерял сознание. Очевидцы вызвали "скорую помощь", - сообщает ИА "Росбалт". Жители Петербурга говорят, что днем ранее неподалеку от этого места глыба льда упала на 50-летнего мужчину. Причиной обоих происшествий стала плохая уборка крыш, за которые отвечает Жилкомсервис № 2.

Ледяная глыба упала на голову старейшему оператору "Ленфильма" 71-летнему Сергею Левашову. Об инциденте с Сергеем Левашовым стало известно 6 февраля от его сына Антона. Глыба льда упала мужчине на голову на Васильевском острове, когда он шел платить за услуги ЖКХ, - сообщает "Фонтанка". Левашов в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию.

По словам Антона, у отца повреждено основание черепа, и врач не может прогнозировать, что дальше будет.

Питерские власти пообещали помочь семье оператора.

Инциденты с "сосулями" случаются в северной столицы ежегодно.