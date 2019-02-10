Поющая в ванной собака маламут порадовала поклонников этой породы

Хозяин аляскинского маламута опубликовал Instagram видеозапись, как его собака "поет" в ванной. Автор видеоролика говорит, что его любимец всегда становится "певцом", когда его начинают мыть в душе. Навывает маламут свои "авторские песни". Видео, как маламут летел в самолете, стало хитом сети

В соцсети собачники, поклонники породы маламут, восторгают музыкальными способностями пса.

Аляскинский маламут – довольно крупная собака. Маламуты считаются самыми сильными и выносливыми среди ездовых собак Есть мнение, что с ней хорошо справится только опытный собаковод. На самом деле, это маламуты любят общение как со своими собратьями, так и с людьми.

Ранее другой маламут покорил сердца пассажиров, которые оказались с ним на одном рейсе китайской авиакомпании. Видео, как маламут летел в самолете, стало хитом сети.