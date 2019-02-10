Актер Станислав Садальский вспомнил предсказания Василия Блаженного

Какие только предсказания не публикую СМИ в последнее время. И предсказания Ванги, и предсказания старцев, и прогнозы астрологов. Актер и популярный блогер Станислав Садальский вспомнил предсказания Василия Блаженного. Выложено пророчество Ванги о личности сменщика Порошенко на посту президента

Василий Блаженный, самый известный из русских юроливых, родился в 1468 году в селе Елохово близ Москвы. Родители Иаков и Анна отдали сына учиться сапожному ремеслу. Когда Василию было 16 лет, он сделал первое предсказание. В мастерскую, где он учился у сапожника, зашел купец и заказал несколько пар новых сапог. Василию показалось это странным, и он поделился с мастером своей мыслью - зачем мол человек хочет столько сапог, он же скоро умрет. Купец и умер завтра. Предсказание Василия сбылось.

Как отметил Садальский, предсказания Василия Блаженного вызывают большой интерес и в настоящее время. Актер назвал некоторые из них и написал пост в Инстаграм:

"И не может люд российский жить без кнута. Уж сколь страшен мой друг и кровопивец Ивашка Грозный, уж сколько проклятий высыпано на его голову, яко зола от сожженных душ, а будут чтить его как самодержца великого..."

"На самом юге черного арапского царства возникнет вождь в голубой чалме. Будет он метать страшные молнии и многие страны превратит в пепел. Но Русь великая соберется воедино и уничтожит этого вождя..."

"Сожгут и уничтожат малые и великие храмы. И потом отстроят их. Hо Бог не вернется в них, ежели служить в новых храмах будут не Ему, а злату. И тогда бедный люд вновь отвратится от церквей наших...".