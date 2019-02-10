Крупное ДТП произошло утром в Москве на 64-м километре МКАД

Крупное ДТП произошло в воскресенье, 10 февраля, утром в Москве на 64-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). В этом районе МКАД на северо-западе столицы столкнулись автомобили коммунальных служб и легковая машина "ВАЗ".

Из-за ДТП движение по трем из пяти полос автодороги перекрывали. Внутренняя сторона магистрали была почти парализована перед поворотом на проспект Маршала Жукова.

В МЧС уточнили, что появившиеся сообщения о разливе топлива из-за ДТП на МКАД не подтвердились.