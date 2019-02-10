Психолог рассказала, чем опасны соцсети

Директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии рассказала, какую же опасность таят в себе соцсети. Доктор Памела Ратледж считает, что не интернет-зависимость является главной проблемой.

Доктор Ратледж уверена, что социальные сети являются источником дезинформации, а также мешают развитию критического мышления, сообщает РИА Новости.

«Опасность социальных медиа заключается не в каких-либо "аддиктивных" свойствах, а в отсутствии критического мышления и перекрестной проверки информации, что позволяет распространять дезинформацию и пропаганду, и недостаток социальных навыков для предотвращения агрессивного поведения и психологического давления, и оскорблений в сети», - говорит она.

Также доктор Ратледж уверена, что большинство страдающих от интернет-зависимости на деле просто не умеют грамотно управлять своим временем и поведением.