Наталья Медведева оправдалась за скандал с шуткой о генерале Карбышеве

Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилсь за скандал с шуткой о советском генерале, герое Советского Союза Дмитрие Карбышеве. Три участницы шоу Наталья Медведева, Екатерина Варнава и Надежда Сысоева показали номер с шуткой еще в 2013 году. Но вспомнили о ней недавно, когда в начале января в сети распространилось видео выступления Comedy Woman.

Никита Михалков назвал Наталью Медведеву "тупой овцой", в сети она также получила массу негативных комментариев.

По словам Медведевой, номер был написан авторами шоу, утвержден худруком проекта и одобрен продюсерами телеканала ТНТ, а она по контракту была обязана произнести тот текст, который получила.

Наталья искренне призналась, что ничего не знала о герое войны. "...искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, ещё раз искренне прошу прошения", - извинилась актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталия Медведева Actress (@natalymedvedeva)8 Фев 2019 в 6:11 PST

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев в августе 1941 года после тяжелого ранения оказался в немецком плену. Он прошел через немецкие концлагеря. Генерала и других узников концлагеря Маутхаузен 18 февраля 1945 года после пыток вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Карбышев погиб, превратившись в ледяной памятник самому себе. В августе 1946 года за стойкость и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне, Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.