Какие города страны россияне считают самыми романтичными

В преддверии Дня всех влюблённых среди россиян провели опрос. Они ответили, какие города страны считают наиболее романтичными. Победитель голосования занял первое место с огромным отрывом от остальных.

Не удивительно, что лидером опроса стал Санкт-Петербург. Этот город давно считается самым романтичным в стране и по праву именуется «северной Венецией». За Петербург отдали свои голоса 60% респондентов, передаёт РИА Новости. Следом за ним идут Владивосток и Сочи. Серебряные призёры набрали по 9% голосов. Третье место досталось Казани – за неё проголосовали 7% опрошенных. Столица страны находится на четвёртом месте в компании столицы Урала. Москва и Екатеринбург получили по 5% голосов.