"Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа и продемонстрировали их на подмосковной авиабазе в Кубинке. Кадры тренировки опубликовал телеканал "Звезда".

Особенность нового маневра в том, что раньше истребители "четверкой" заходили на зрителя и разлетались в разные стороны, а сейчас они практически вертикально поднялись вверх и разошлись уже на высоте около тысячи метров, описывая траекторией полета "большой цветок".

"Русские Витязи", вероятно, покажут новые пилотажные фигуры на авиасалонах. Командир группы, полковник Андрей Алексеев отметил, что в ее составе появилось много выпускников авиационных училищ, которым исполнилось чуть более 20 лет.

"Русские Витязи" - единственная пилотажная команда в мире, выполняющая высший пилотаж на тяжелых истребителях.