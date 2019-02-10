После гибели леопарда Андреева высказалась по работе дрессировщиков Запашных

После гибели краснокнижного леопарда в Абхазии телеведущая Екатерина Андреева высказалась по работе дрессировщиков Запашных. "Леопардов на Кавказе было пятеро,теперь их четверо, мой крошка Леокот Килли больше не прыгнет, не зарычит", - сожалеет по поводу гибели в Абхазии леопарда Андреева - посол леопарда от Всемирного Фонда Дикой Природы.

Телеведущая признается, что плачет из-за гибели зверя, хотя считает себя сильным человеком. Екатерина Андреева в своем Instagram раскритиковала методы работы в цирке Эдгарда Запашного.

"И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов «Цирк дю Солей», до которого ему пока как до Луны и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов. Я не хожу в цирки,где пиками, плетками, огнём гордых полосатиков и гривастых заставляют трюкачить на потребу публики, которая не задумывается , каким образом достигнуто это «послушание»", - пишет телеведущая.

Напомним, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный ранее на заседании Совета по культуре при президенте РФ пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году откроют стационарную площадку канадского цирка Cirque du Soleil, а это, по его мнению, в России неприемлемо.