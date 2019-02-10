Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Сибири, отец не успел их спасти

В Новосибирской области в ночь на воскресенье страшный пожар произошел в селе Полойка Краснозерского района. В результате пожара в жилом частном доме многодетной семьи погибли мама и дети. Глава семейства не успел их спасти из горящего дома. Женщине было 36 лет, детям - от года до пяти.

Возгорание в доме по ул. Советская началось около полуночи. По данным МЧС, в момент возгорания в доме находились двое взрослых и четверо детей. По предварительной версии, когда начался пожар, все спали. На появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель. От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, чтобы спасти детей и жену через окна. Но женщина и малыши не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющего пламени и сильного задымления в доме.

Пожарные приехали оперативно. Им поступило сообщение о горящем доме в 00.17 10 февраля (по местному времени). Огнеборцы приехали и увидели, что дом горит по всей площади. В 00.58 пожар был локализован на площади 48 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 02.05.

На месте ЧП сегодня работают следователи и дознаватели. Из Новосибирска в село прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причины пожара.