Случай в супермаркете: «Куда так торопишься? На кладбище?»

Забавный и поучительный случай произошел недавно в одном из супермаркетов Сызрани, где в длинной очереди с неторопливым кассиром стояли среди прочих две бабушки – «божий одуванчик» и «ворчунья».

Бабушка-«божий одуванчик» стояла в очереди перед «ворчуньей». Последняя, заметив, что очередь пробуксовывает, начала высказывать кассиру претензии за нерасторопность: дескать, «задерживает покупателей». Очередь, стиснув зубы, безмолвно выслушивала все это – деваться некуда.

Наконец, когда «ворчунья» уже изрядно «достала» всю очередь, бабуля-«божий одуванчик» отреагировала на возмущение соседки по очереди. Обернувшись к ней, кипящей от возмущения, старушка с милой улыбкой произнесла: «Голубушка, ну куда ты так торопишься? На кладбище? Так ты и туда попадешь только после меня. Уж потерпи немного!»

Такая неожиданная реакция моментально разрядила накаленную обстановку: стоявшие в очереди чуть не попадали от смеха. Эту историю рассказала девушка-очевидец порталу «Маленькая Сызрань».