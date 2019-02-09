Директор политехнического колледжа Керчи увольняется

Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова написала заявление по собственному желанию. Нет информации, связано ли увольнение Гребенниковой с трагическими событиями 17 октября.

Напомним, днем 17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний учащийся колледжа Росляков – был найден мертвым. Он покончил с собой.

В сеть попало видео, в котором утверждалось, что именно директор колледжа была главной целью студента. Но, не найдя ее в кабинете, Роляков начал крушить все вокруг и убивать учащихся.

Должность директора ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» Ольга Гребенникова занимала с октября 2014 года по настоящее время. Однако всю жизнь была связана со сферой образования, - сообщает издание «Аргументы недели- Крым». Начав педагогическую деятельность в 1975 году, до 1991-го работала учителем, до 2010 – инспектором методистом, а затем заместителем и начальником управления образования города.