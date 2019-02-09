Кто такой анестезиолог-реаниматолог?

Врач анестезиолог-реаниматолог — специалист с высшим медицинским образованием, который занимается поддержанием и восстановлением жизненно важных функций организма при угрожающих жизни состояниях.

Игорь Владимировичем Молчановым, руководитель Научно-исследовательского института общей реаниматологии им. В. А. Неговского ФНКЦ РР рассказал всю правду о специальности, как сообщает Ридус. Так, анестезиолог-реаниматолог сопровождает пациента до, во время и после проведения операции.

"В лучшем случае пациент уже какое-то время наблюдается в больнице, он полностью обследован и врач точно уверен, какую анестезию ему делать. Но нередко случаются и экстренные ситуации, когда человек поступает в больницу и о нем ничего неизвестно. В такой ситуации врачу анестезиологу-реаниматологу нужно в срочном порядке принимать ответственное решение: выбирать необходимый анестетик, рассчитывать его дозировку", - заключил специалист.