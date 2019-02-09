В Волгограде госпитализировали актера Петра Зайченко

Известный актер театра и кино Петр Зайченко госпитализирован сегодня в Волгограде с подозрением на инфаркт. Петр Петрович проснулся на рассвете с жалобой на боль в груди, ему вызвали скорую.

«Петр Петрович проснулся сегодня на рассвете с жалобой на боль в груди. Ему вызвали скорую и госпитализировали с подозрением на инфаркт», - сообщил сегодня внук актера Артем Папкин.

По уверениям волгоградских медиков, серьезной угрозы здоровью заслуженного артиста РСФСР Петра Зайченко нет, сообщает портал V1.

Петр Зайченко – советский и российский актер театра и кино. Стал широко известен, исполнив роль сержанта Ивана Пухова в киноленте Вадима Абдрашитова «Парад планет». Настоящую всемирную славу ему принесла в 1990 году роль Шлыкова в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз».