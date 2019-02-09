Что принесёт оттепель в Москву?

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о том, какой будет температура в выходные и в начале следующей недели.

Она сказала, что неожиданное тепло будет сопровождаться гололедицей, поэтому нужно быть внимательнее во время прогулок. Об этом пишет НСН.

«В ночь на воскресенье -5…-7°С, по области минимальная температура -5…-10°С. Днём максимально в Москве -1…-3°С, в Подмосковье от -1°С до -6°С тоже с небольшим снегом. И в ночь на понедельник небольшое повышение: в столице -2…-4°С, по области -2…-7°С, местами небольшой снег. А днём снег будет чередоваться с мокрым снегом, потому что ожидается повышение температуры до 0…+2°С в Москве, по области -3…+2°С. Будет ветрено, местами до 12 метров секунду. И до середины недели такая погода сохранится. Ночью до -4°С, в Москве может быть даже +1°С. И днём около ноля, но уже с перевесом в положительную сторону: от -2°С до +4°С. И небольшие осадки. Аномалия будет составлять порядка 6-8°С», — сообщила Макарова.