Британские учёные опровергли распространённый миф о похмелье

Британские учёные смогли доказать, что утреннее похмелье после слишком бурных вечерних посиделок никак не зависит от чередования или смешивания напитков разной крепости.

В качестве помощников исследователи пригласили 90 добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, передаёт РИА Новости. Испытуемым предлагалось выпить в баре. Первую группу угощали пивом, а затем вином. Участники второй группы пили то же самое, но в обратной последовательности. Ну а третья группа довольствовалась лишь одним напитком. На утро учёные попросили добровольцев оценить степень похмелья по 56-балльной шкале.

Результаты показали, что похмелье зависит не от выбора горячительного напитка, а от степени опьянения. Кроме того, чем хуже чувствовал себя человек в вечер застолья, тем с большей вероятностью утром он просыпался с похмельем.

«Мы заинтересовались этой проблемой по двум причинам. Во-первых, это интересно и привлекает внимание публики и молодых ученых к науке. Во-вторых, мы надеялись, что мы поможем людям меньше страдать после долгих ночных посиделок. К сожалению, оказалось, что похмелья избежать нельзя, чередуя напитки определенным образом», - рассказал один из исследователей.