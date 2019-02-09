На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Правительство Архангельской области приняло решение ввести с 9 февраля режим ЧС на территории Новой Земли в связи с массовым нашествием белых медведей, оккупировавших населенные пункты.

«С декабря 2018 года и по настоящее время наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа отмечено наличие 52 медведей. Они заходят на территорию поселка. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных: нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. От шести до десяти белых медведей находятся на территории поселка постоянно», - сообщил сегодня заместитель главы администрации МО ГО «Новая Земля» Александр Минаев.

Присутствие незваных гостей нарушает привычную жизнь поселка: родители боятся отпускать детей в школы и детские сады, люди боятся выходить из дома. Обнаглевшие хищники гоняются за людьми и игнорируют попытки отогнать их с помощью свето-шумовых устройств и собак. Федеральная служба в сфере природопользования не дает разрешения на отстрел краснокнижных животных, даже наиболее агрессивных особей.

«Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Всего вблизи населенных пунктов находится около 50 медведей, а более пяти животных не покидают гарнизон», - отметил глава МО ГО «Новая Земля» Жиганша Мусин.

В ближайшее время на архипелаг будет направлена оперативная группа для оценки обстановки и выполнения мероприятий по предотвращению нападений белых медведей на людей, сообщает сайт правительства Архангельской области.