Стало известно, когда российские космонавты высадятся на Луне

Всего на данный момент запланировано пять российских экспедиций на Луну. Первая из них намечена на 2031 год, последующие полёты к спутнику Земли будут проводиться ежегодно.

Сообщается, что члены первой экспедиции во время пребывания на Луне будут выполнять задачи РАН и отрабатывать «операции деятельности космонавтов». Вторая экспедиция в 2032 году доставит на Луну тяжёлый луноход, способный перевозить по поверхности спутника Земли космонавтов, а уже в 2033 году участники третьей экспедиции будут исследовать при помощи луномобиля поверхность, а также тестировать рабочие комплексы. Две оставшихся экспедиции займутся строением лунной базы, передаёт РИА Новости.