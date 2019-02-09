Российский магазин в Германии пользуется небывалой популярностью

Российский супермаркет в немецком Лейпциге оказался очень популярен среди местных жителей. Магазину даже пришлось временно приостановить работу, потому что покупатели разобрали весь товар.

Спустя неделю после открытия Mere руководство супермаркета столкнулось с неожиданной проблемой: в магазине закончился товар. Немецкие покупатели расхватали продукты из отделов «Колбасы» и «Замороженное мясо». Супермаркет специализируется на товарах из Восточной Европы, сообщает РИА Новости. Теперь, чтобы магазин продолжил исправно работать, руководству нужно решить вопрос со своевременными поставками.

«Мы просто не ожидали таких огромных скоплений людей. Многие товары были распродан», - говорят сотрудники магазина.

Отмечается, что в очередях на кассу люди стояли около часа, поскольку в супермаркет за покупками ехали жители и из других городов.