Праправнук Пушкина не считает нужным расследовать гибель великого поэта

Праправнук великого русского поэта Александра Пушкина не видит необходимости в расследовании обстоятельств гибели своего родственника. Ранее депутат парламента Ленобласти направил в СК такую просьбу.

Александр Александрович Пушкин, комментируя инициативу политика Владимира Петрова, заявил, что вокруг поэта действительно было много интриг, поскольку он всегда говорил то, что думал. С одной стороны, по словам праправнука литератора, было бы интересно узнать правду, но с другой, очень опасно "трогать" такие истории. Мужчина не исключает, что кто-то может воспользоваться новой информацией и очернить имя Александра Пушкина, передает РИА "Новости".