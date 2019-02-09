Петербургские чиновники убирают с тротуаров снег и наледь

В Санкт-Петербурге госслужащие вышли на субботник по уборке снега и наледи с тротуаров. Отмечается, что в мероприятии принимают участие представители местных комитетов и некоторых учреждений.

Об этом сообщается в субботу, 9 февраля, на официальном сайте городской администрации. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время совещания по уборке Северной столицы заявил, что борьба с наледью на дорогах является важнейшей задачей. Он также отдал поручение открыть особые горячие линии для того, чтобы граждане могли сообщить о протечках крыш или гололедице в том или ином месте.

Глава региона заявил, что наледь следует удалять реагентами и категорически запретил сбрасывать снег в каналы и реки города.