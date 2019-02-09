Петербургские чиновники убирают с тротуаров снег и наледь
9 февраля 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге госслужащие вышли на субботник по уборке снега и наледи с тротуаров. Отмечается, что в мероприятии принимают участие представители местных комитетов и некоторых учреждений.
Об этом сообщается в субботу, 9 февраля, на официальном сайте городской администрации. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время совещания по уборке Северной столицы заявил, что борьба с наледью на дорогах является важнейшей задачей. Он также отдал поручение открыть особые горячие линии для того, чтобы граждане могли сообщить о протечках крыш или гололедице в том или ином месте.
Глава региона заявил, что наледь следует удалять реагентами и категорически запретил сбрасывать снег в каналы и реки города.