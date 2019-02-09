Чем австралийца удивила обувь россиян

Писатель Марк Томас из Австралии поделился своим мнением о российской столице. Мужчине довелось побывать в Москве 37 лет назад, а недавно он снова посетил этот город и рассказал, что изменилось за столь долгий срок.

По словам Томаса, первое, что бросается в глаза – это обувь жителей столицы. «Вместо скверной, протекающей, потрепанной обуви, которую я помнил по 1981-му, я заметил торжество потребительства», - делится впечатлениями писатель.

Говоря о Красной площади, австралиец заметил, что она является отражением «крепнущей силы догм новой России», передаёт РИА Новости. А вот про ГУМ Томас сказал, что если раньше он являлся всего лишь «пародией на магазин», то сейчас «демонстративно пародирует свою прежнюю сущность, высмеивая при этом прежний строй и идеологию». Также иностранец заметил, что «присутствие православной религии» чувствуется буквально везде.