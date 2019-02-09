//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Чем австралийца удивила обувь россиян

9 февраля 2019, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Чем австралийца удивила обувь россиян
Фото: pixabay.com

Писатель Марк Томас из Австралии поделился своим мнением о российской столице. Мужчине довелось побывать в Москве 37 лет назад, а недавно он снова посетил этот город и рассказал, что изменилось за столь долгий срок.

По словам Томаса, первое, что бросается в глаза – это обувь жителей столицы. «Вместо скверной, протекающей, потрепанной обуви, которую я помнил по 1981-му, я заметил торжество потребительства», - делится впечатлениями писатель.

Говоря о Красной площади, австралиец заметил, что она является отражением «крепнущей силы догм новой России», передаёт РИА Новости. А вот про ГУМ Томас сказал, что если раньше он являлся всего лишь «пародией на магазин», то сейчас «демонстративно пародирует свою прежнюю сущность, высмеивая при этом прежний строй и идеологию». Также иностранец заметил, что «присутствие православной религии» чувствуется буквально везде.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//Общество

Чем австралийца удивила обувь россиян

Чем австралийца удивила обувь россиян

Писатель Марк Томас из Австралии поделился своим мнением о российской столице. Мужчине довелось побывать в Москве 37 лет назад, а недавно он снова посетил этот город и рассказал, что изменилось за столь долгий срок.

//В мире

Небензя "поблагодарил" американские спецслужбы за защиту в процессе слежки

Небензя "поблагодарил" американские спецслужбы за защиту в процессе слежки

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в субботу, 9 февраля, в шутку поблагодарил американские спецслужбы за ту "защиту", которую они предоставляли в процессе слежки за ним.

//В мире

Как электорат комика Зеленского может решить исход выборов президента на Украине

Как электорат комика Зеленского может решить исход выборов президента на Украине

Даже если комик Владимир Зеленский не выйдет во второй тур выборов президента Украины, полученные им голоса могут определить результат голосования. Об этом говорится в материале, опубликованном российскими СМИ.

//В мире

На Украине сообщили об оттоке летчиков и конструкторов в Россию

На Украине сообщили об оттоке летчиков и конструкторов в Россию

Экс-депутаты Верховной рады сообщили, что квалифицированные украинские летчики-испытатели и конструкторы все чаще уезжают в Россию, поскольку на родине у них нет никаких радужных перспектив.

//Общество

Чубайс пожелал “счастливой старости” освобожденному Квачкову

Чубайс пожелал “счастливой старости” освобожденному Квачкову

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, который отбывал наказание в мордовской колонии по делу об экстремизме.

//Новости МирТесен



//Общество

Получение повышенных пенсий для родственников погибших военных упростят

Получение повышенных пенсий для родственников погибших военных упростят

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поручил упростить получение повышенных пенсий для родственников погибших военных. Сейчас порядок этих выплат определяется законом от 1993 года.

//Шоу-бизнес

Валерию подвергли критике за чрезмерную ретушь фотографий

Валерию подвергли критике за чрезмерную ретушь фотографий

Певицу Валерию подвергли критике в социальной сети за чрезмерную ретушь лиц на фотографиях. В минувшую пятницу, 8 февраля, артистка опубликовала на своей страничке снимок с сыном Арсением.

//Шоу-бизнес

Фанаты Децла угрожают Александру Ревве из-за его песни 15-летней давности

Фанаты Децла угрожают Александру Ревве из-за его песни 15-летней давности

Поклонники рэпера Децла, который скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля, угрожают юмористу Александру Ревве из-за его песни пятнадцатилетней давности. Тогда артист еще был кэвээнщиком.

//В мире

Беременную герцогиню Меган раскритиковали за "нелепый наряд"

Беременную герцогиню Меган раскритиковали за "нелепый наряд"

Беременную супругу британского принца Гарри раскритиковали в сети за "нелепый наряд". На днях Меган появилась на церемонии Endeavour Fund Awards, которая проходила в Дрейперс-Холл в городе Ковентри.

//В мире

Власти Польши хотят пригласить Путина на церемонию в честь начала Второй мировой

Власти Польши хотят пригласить Путина на церемонию в честь начала Второй мировой

Утром в субботу, 9 февраля, стало известно, что власти Польши планируют пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонию в честь годовщины начала Второй мировой войны.

//В мире

Стало известно, как удалось найти подлодку из "потерянного флота" Гитлера

Стало известно, как удалось найти подлодку из "потерянного флота" Гитлера

Глава съемочной группы программы Mavi Tutku турецкого гостелеканала TRT Хакан Аслан рассказал журналистам, каким образом ему удалось обнаружить немецкую подводную лодку из "утраченного флота Гитлера".

//Новости партнеров

//Политика

В Крыму отреагировали на учения ВС Украины вблизи границ полуострова

В Крыму отреагировали на учения ВС Украины вблизи границ полуострова

Ефим Фикс обратился к властям Украины с призывом «умерить свой военный порыв». Первый вице-спикер парламента Крыма считает, что ракетные учения являются ничем иным, как провокацией.

//Политика

Путин принял приглашение итальянских властей посетить страну

Путин принял приглашение итальянских властей посетить страну

Российский лидер Владимир Путин принял приглашение властей Италии посетить страну. Соответствующую информацию утром в субботу, 9 февраля, журналистам предоставил посол РФ в Риме Сергей Разов.

//Общество

В магазинах Сызрани распорядились портить хлеб перед тем, как выбросить

В магазинах Сызрани распорядились портить хлеб перед тем, как выбросить

Сотрудники одной известной сети магазинов рассказали, как им приходится портить хлеб перед тем, как выбросить его. В дело идут зола и грязная вода, рассказали работники.

//В мире

Эксперт оценил призыв адмирала ВМС США "атаковать" Россию

Эксперт оценил призыв адмирала ВМС США "атаковать" Россию

//Политика

Почему Би-Би-Си «присоединили» Курилы к Японии

Почему Би-Би-Си «присоединили» Курилы к Японии

Британская телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си объяснили, почему они разместили на своём сайте карту Японии с принадлежащими ей Курильскими островами.

//Общество

Дизайном дома губернатора Подмосковья занимался племянник английской королевы

Дизайном дома губернатора Подмосковья занимался племянник английской королевы

Гражданская жена губернатора Московской области Андрея Воробьева купила квартиру за 400 миллионов в элитном комплексе, над интерьерами в котором трудился лично племянник английской королевы Дэвид Линли

//В мире

Гуаидо убежден, что Россия и КНР перестанут поддерживать Мадуро

Гуаидо убежден, что Россия и КНР перестанут поддерживать Мадуро

Хуан Гуаидо, который объявил себя временным венесуэльским лидером, заявил в субботу, 9 февраля, что Россия и КНР в какой-то момент перестанут поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

//Политика

За что Меланью Трамп сравнили с суперзлодеем

За что Меланью Трамп сравнили с суперзлодеем

В Сети посмеялись над фотографиями Первой леди США, сделанными во время выступления её мужа в Конгрессе. Внимание интернет-сообщество привлекло то, что Меланья Трамп часть мероприятия провела в одной перчатке.

//Новости СМИ2

//В мире

Самолет снесло ветром во время посадки в аэропорту Лондона

Самолет снесло ветром во время посадки в аэропорту Лондона

Пассажирский самолет снесло ветром во время посадки в Лондоне. Согласно последней информации очевидцев, воздушному судну не удалось приземлиться на взлетно-посадочную полосу с первого раза.

//Политика

Кандидата в президенты Украины в прямом эфире «освежили» стаканом воды

Кандидата в президенты Украины в прямом эфире «освежили» стаканом воды

Кандидата на пост лидера Украины Романа Насирова облили водой в прямом эфире одного из телеканалов страны. Инцидент произошёл из-за высказываний потенциального президента о пенсиях.

//В мире

В Лондонском зоопарке тигр убил свою невесту во время "первого свидания"

В Лондонском зоопарке тигр убил свою невесту во время "первого свидания"

В Лондонском зоопарке тигр по кличке Асим жестоко убил свою невесту. Происшествие в зверинце, согласно последней информации очевидцев, случилось, когда у хищников проходило "первое свидание".

//Происшествия

Трамвай загорелся на юге Москвы

Трамвай загорелся на юге Москвы

Утром в субботу, 9 февраля, стало известно, что на юге Москвы загорелся трамвай. Согласно последней информации источников, движение трамваев на Симферопольском бульваре сейчас приостановлено.

//В мире

Госдеп: США решительно выступают против газопроводов из России

Госдеп: США решительно выступают против газопроводов из России

Руководство Соединенных Штатов Америки продолжает решительно выступать против газопроводов из России. Об этом днем в минувшую пятницу, 8 февраля, сообщила представитель Госдепартамента США.

//Происшествия

С рейса Москва – Анталья сняли трех дебоширов

С рейса Москва – Анталья сняли трех дебоширов

В московском аэропорту Шереметьево с рейса сняли трех дебоширов. Согласно последней информации осведомленных источников, пассажиры начали буянить в салоне самолета уже после завершения посадки.

//В мире

Трамп сообщил, где состоится его новая встреча с Ким Чен Ыном

Трамп сообщил, где состоится его новая встреча с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп назвал место своей грядущей встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент Соединенных Штатов Америки лично предоставил данную информацию в соцсети.

//В мире

Адмирал ВМС США советует Вашингтону первому "нанести удар" по Москве

Адмирал ВМС США советует Вашингтону первому "нанести удар" по Москве

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон рекомендует Вашингтону начать "наступление" на Россию и КНР. Об этом он заявил в рамках выступления в Атлантическом совете.

//В мире

Старый гаджет и Олимпиада-2020: какая связь?

Старый гаджет и Олимпиада-2020: какая связь?

Советские призывы о сборе лома, такие как "Родина нуждается в металлоломе", или "Чем больше лома вы собрали, тем больше чугуна и стали" в наши дни приобретают для Японии неожиданную актуальность.

//В мире

США ответили на предложение РФ уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

США ответили на предложение РФ уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение российского Министерства обороны уничтожить оружие, нарушающее Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), и вернуться к его соблюдению.

//Шоу-бизнес

Каждый получил по авто, двойняшки Пугачевой и Галкина сели за руль

Каждый получил по авто, двойняшки Пугачевой и Галкина сели за руль

Близнецам четы Пугачевой и Галкина завидуют не только дети, многие взрослые не отказались бы пожить в настоящем замке и покататься на почти настоящих машинах. Об этом Максиму части пишут пользователи Сети

//В мире

Покатались: в Куршевеле самолет приземлился в сугроб

Покатались: в Куршевеле самолет приземлился в сугроб

В аэропорту популярного французского горнолыжного курорта Куршевель в пятницу, 8 февраля, произошло ЧП: легкий самолет с пассажирами на борту не успел затормозить на полосе и въехал в сугроб.

//Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук ошарашила подписчиков фото без бюстгальтера

Юлия Ковальчук ошарашила подписчиков фото без бюстгальтера

Популярная певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в соцсети снимок, который вызвал бурную реакцию у фанатов. На нем артистка запечатлена в лучах солнца без бюстгальтера.

//Спорт

«Зенит» одержал победу над «Сарпсборгом» - 2:1

«Зенит» одержал победу над «Сарпсборгом» - 2:1

«Зенит» сыграл 8 февраля с «Сарпсборгом» (Норвегия) в закрытом режиме. Это последний матч перед «Фенербахче». На втором товарищеском сборе в Испании «Зенит» сыграл два матча: с «Эльче» (2:0) и «Дюделанжом» (0:0).

//Армия

Минобороны опубликовало кадры тренировок: "слепая" посадка Ка-27 на палубу

Минобороны опубликовало кадры тренировок: "слепая" посадка Ка-27 на палубу

Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые тренировки, отработав навыки управления вертолетом и его посадки в условиях недостаточной видимости – по приборам.

//Общество

Антон Васильев: о сериале «Невский», о ритме жизни, о «психдиспансере»

Антон Васильев: о сериале «Невский», о ритме жизни, о «психдиспансере»

Спецкор «Аргументов недели» пообщался с «главным героем» телесериала «Невский» Антоном Васильевым. В ходе интервью выяснилось множество интересных фактов, которые не имеют отношения к сериалу.

//Политика

Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством второй степени", говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели попытка суицида в Тверской области, пожар в Новосибирской области, арест за кражу 13 пакетиков кофе и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//В мире

США намерены отговорить Венгрию от "Турецкого потока"

США намерены отговорить Венгрию от "Турецкого потока"

На следующей неделе госсекретарь США Майк Помпео совершит поездку по европейским странам. Особое внимание он уделит Венгрии, которую США вознамерились отговорить от «Турецкого потока».

//Политика

"Детская потеха": в Крыму прокомментировали анонс учений ВСУ

"Детская потеха": в Крыму прокомментировали анонс учений ВСУ

Предстоящие ракетные учения ВСУ у границ Крыма сравнимы с детской потехой и не несут никаких угроз для российского полуострова. Об этом заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

//Общество

«Водители московских троллейбусов стали бросаться на автомобили»

«Водители московских троллейбусов стали бросаться на автомобили»

Сегодня около 18-00 по московскому времени на Ленинградском проспекте около дома 60 произошёл беспрецедентный инцидент.

//В мире

На Украине пообещали «выжимать» Россию из всех международных миссий

На Украине пообещали «выжимать» Россию из всех международных миссий

Украина огрызнулась в ответ на сожаления ОБСЕ о недопуске российских наблюдателей на выборы президента страны и пообещала продолжить «выжимать» россиян из всех международных миссий.

//В мире

Украина идёт в Европу через Африку

Украина идёт в Европу через Африку

Всего за 50 дней до президентских выборов правящие круги Украины решили внести в конституцию пункт о внешнеполитическом курсе в ЕС и НАТО. По мнению украинских политологов, тем самым действующие власти отрежут навсегда все возможные связи с Россией и окончательно потеряют Донбасс и ЛНР.

//В мире

Американцы считают Русскую Арктику слишком большой для одной страны

Американцы считают Русскую Арктику слишком большой для одной страны

В январе 2019 года министр ВМС США Ричард Спенсер объявил о проведении летом этого года больших маневров в Арктике с привлечением ударной авианосной группы.

//Армия

ВСУ планируют проведение учений вблизи Крыма

ВСУ планируют проведение учений вблизи Крыма

Украинские военные анонсировали учения воздушных сил в Херсонской области у границы с российской Республикой Крым. Маневры запланированы на февраль текущего года на полигоне "Ягорлык".

//Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал эпитафию Сергею Юрскому

Сергей Шнуров написал эпитафию Сергею Юрскому

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поэтически отреагировал на известие о смерти народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Музыкант оставил короткую запись в своей соцсети.

//Здоровье

Медики рассказали, как часто следует принимать душ

Медики рассказали, как часто следует принимать душ

Недавно медиками были получены результаты исследования под руководством доктора Стивенсона из клиники Кливленда, дающие ответ на вопрос, как часто современному человеку необходимо мыться.

//Бокс/MMA

День бокса официально признали международным

День бокса официально признали международным

На проходящем в Стамбуле заседании исполнительного комитета Международной ассоциации бокса (AIBA) было принято решение признать День бокса международным и внести его в календарь.

//В мире

Пока американцы вкладывают миллиарды в киберзащиту, мы просто перерубим кабель

Пока американцы вкладывают миллиарды в киберзащиту, мы просто перерубим кабель

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на докладе в Сенате без стеснения заявил, что разведывательное сообщество Америки контролирует весь земной шар. И в последнее время, исходя из содержания доклада сенаторам, космополиты боятся киберугроз.

//Шоу-бизнес

Крах стереотипов или личная жизнь Лаймы Вайкуле

Крах стереотипов или личная жизнь Лаймы Вайкуле

В одном из интервью Раймонд Паулс назвал Лайму Вайкуле революционеркой. И это сущая правда. От рук популярной эстрадной певицы рассыпались в пух и прах десятки всевозможных стереотипов.

//Политика

Путин снял с постов девять генералов силовых ведомств

Путин снял с постов девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

//Общество

Зависшие в России. Как выживают лица без гражданства на новой родине

Зависшие в России. Как выживают лица без гражданства на новой родине

После 2014 года сотни людей из Украины, которые бежали из Луганской и Донецкой республик в Россию, или просто работали здесь, но потеряли паспорт, словно повисли в воздухе. Они остались не только без документов, но и без прав, без родины, без крова и даже без надежды.

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз об отделении от Киева по примеру Крыма еще шести городов Украины
2

Адвокат рассказал о свадьбе экс-губернатора Никиты Белых в СИЗО
3

Легкий способ уберечься от инсульта головного мозга порекомендовали специалисты
4

Вероятный район начала Третьей мировой войны обозначил российский политолог
5

После смерти рэпера Госдума может принять закон имени Децла о дефибрилляторах

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры