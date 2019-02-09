В магазинах Сызрани распорядились портить хлеб перед тем, как выбросить

Сотрудники одной известной сети магазинов рассказали, как им приходится портить хлеб перед тем, как выбросить его. В дело идут зола и грязная вода, рассказали работники.

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Сами сотрудники торговой сети уверены, что портить продукты, а тем более хлеб, абсолютно неправильно. Один из работников магазина считает, что на самом деле хлеб не становится просроченным спустя пять дней, он всё так же пригоден в пищу.

«Приказ выбрасывать просроченный хлеб пришел сверху, так что наш директор или менеджер не при чем. В городе, где недавно подорожал белый хлеб, можно было бы раздавать его бабушкам или малоимущим людям», - рассказали в магазине.

Сообщается также, что раздавать хлеб пятидневной давности магазины не имеют права, поскольку это может вызвать претензии со стороны «Роспотребнадзора», передаёт КТВ-Луч.