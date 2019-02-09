Дизайном дома губернатора Подмосковья занимался племянник английской королевы

О том, что Екатерина Багдасарова гражданская жена губернатора Московской области Андрея Воробьева – знают все. Да собственно это никто и не скрывает, Instagram светской львицы пестрит не только ее фото со знаменитостями, но и картинками идиллии семейной жизни с главой Подмосковья.

И почему бы этой жизни не быть идеальной? Элегантный жилой комплекс Knightsbridge Private Park в Хамовниках - идеальное место для семейного гнезда идеального российского чиновника. Круглосуточный консьерж, клубные и гостевые зоны, room-сервис, частный парк. Кусочек такой респектабельной Британии, которую многие избиратели губернатора Воробьева видели только на картинках и по ТВ, практически в центре Москвы. Над интерьерами комплекса трудился лично племянник английской королевы Дэвид Линли, чьими услугами пользуются Мадонна, Элтон Джон и Саркози, а озеленением 2 га частного парка с аллеями и фонтаном занимался главный консультант Королевского садоводческого общества Крис Бердшоу.

Как выяснил «Собеседник», два года назад квартиру на втором этаже одного из особняков комплекса и купила гражданская жена Воробьев Екатерина Богдасарова не много ни мало за почти 400 миллионов. Купила на свои, кровно заработанные, ведь официально она никакая не жена главы региона, а значит он вовсе как бы и не причем – не надо отчитываться по налогам, да и объяснять избирателям, откуда такие хоромы, тоже не придется.

Но вот беда госпожа Богдасарова не имеет ни престижного бизнеса, ни богатых родственников. Наоборот, она занимается благотворительностью, точнее возглавляет Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». Появился этот фонд в 2012 году, сразу же после назначения Воробьева врио главы Подмосковья.

Видимо, «Исток», который помогает «детям и подросткам, оказавшимся в сложных жизненных условиях», настолько успешный проект, что его глава может купить себе «кусочек Лондона» за 400 миллионов. Вот только на сайте Минюста нет ни одной отчетности фонда. Ни одной за все время его существования, так что по закону «Исток» давно следовало прикрыть.

А вообще, получается Богдосарова для Воробьева просто находка – в ЗАГС не просится, сама зарабатывает на семейное гнездышко, для чиновника, который не хочет раскрывать уровень и источник своего благосостояния просто идеальная половина.