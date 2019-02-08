Антон Васильев: о сериале «Невский», о ритме жизни, о «психдиспансере»

Совсем скоро на ТВ стартует продолжение сериала «Невский. Чужой среди чужих». Рейтинг предыдущих сезонов был «9» из «10». Казалось бы, на российских каналах полным – полно картин о жизни «ментов». Если честно, то «пальба, трактиры, стычки» уже порядком надоели: зритель хочет увидеть на «голубом экране» обычные человеческие отношения, красивую любовь без стрельбы и крови. А тут вновь «менты». Чем же так привлек этот сериал. Наш спецкор решил поговорить об этом с «главным героем» сериала Антоном Васильевым. Но в ходе интервью выяснилось много интересных фактов, которые не имеют отношения к сериалу.

- Антон, начнем с сериала «Невский». Чем, на ваш взгляд, он так полюбился зрителю?

- Я думаю, что все эти «рейтинги» зависят от истории. Согласен, что про «ментов» так много снято, но этот сериал про человека, про отношения людей. Есть добротная сюжетная линия, которая построена на реальности: нет «хороших» или «плохих» полицейских. А есть просто люди и их жизнь. Жизнь полицейских такая, какая есть: можно «замять дело», можно получить взятку. В «Невском» нет, кстати, нищих полицейских: красивые машины, дорогие курорты, квартиры «полная чаша» и синдром вседозволенности. Думаю, что реальность всегда интересна зрителю. А что касается моего героя, то я долго думал о том, что стоит ли сниматься в нем.

- Почему?

- Думал, что «Невский» станет одним из многих сериалов! Не ожидал, что мой герой так понравится зрителю.









- У вас съемки проходили на улице Питера. Как люди реагируют на ваши съемочные процессы?

- Люди уже привыкли к съемкам в Питере. Тут постоянно что-то снимают. Но случаются, конечно, курьезы: помню, что стою в полицейской форме на улице и жду команду «мотор», а рядом проходят люди. Специальных ограждений не было. Вдруг меня кто-то окликнул: смотрю подходит ко мне бабушка и говорит: «Сынок, ты тут стоишь и ничего не делаешь, а за углом мужчина справляет нужду. Разберись». Я, конечно, попытался объяснить, что просто актер, но бабушку это не интересовало – стояло на своем!

- И чем дело закончилось?

- С бабушкой или мужчиной за углом?

- Я за бабушку беспокоюсь!

- Да я не знаю! Но бабушка осталась довольна. Но был и драматический случай: не секрет, что после взрыва в метро, люди стали очень осторожны и внимательны. А мне, по сюжету, нужно было заскочить в метро с пистолетом. Я бегу, а из-за угла выходит женщина…Никогда не забуду ужас на ее лице и то, как она прижимала к себе маленького ребенка.









- Антон, это правда, что вы хотели стать экономистом?

- Мои родители считали, что я должен иметь «твердую» профессию. Папа у меня инженер, а мама – учительница. И по их совету я ходил на подготовительные курсы в институт сервиса и экономики. Но, увы, не поступил – провалил экзамены по математике.

- И подались в артисты?

- Но, там же математика не нужна. Если честно, то я хотел стать актером. Но мало об этом говорил. Я же вырос в обычном районе Питера и там «поход в артисты» у дворовых ребят вызывал смех. Видимо, считали, что это не совсем серьезная профессия.

- Но вы человек упертый?

- Возможно. Я даже участвовал в школьной самодеятельности, а в пятом классе поступил в Театр юношеского творчества. Но, если быть совсем откровенным, то в этот театр я пошел ради симпатии.

- Это как?

- Мне нравилась одна девочка.

- Вы сразу же поступили в театральный?

- Да. Помню, что прочитал письмо Онегина Татьяне и показал «медведя с контрабасом». Видимо, «хорошо» так показал, что мой педагог Вениамин Михайлович Фельштинский пытался разузнать о моем психическом состоянии. Ну, не стою ли я на учете в психдиспансере. Но зато все сокурсники меня называли «медведем».

- Антон, я знаю, что вы работали в рижском театре им. Чехова? Как вас туда, простите, занесло?

- После театрального института. Это было в 2006 году. Нет, не было никакого распределения, а просто нужна было «молодая кровь» для местного театра в Риге. Мне повезло. Пригласили меня. Конечно, я согласился! От таких предложений не отказываются. Прекрасный театр, отличная труппа, замечательный репертуар. Театр взял меня на полное обеспечение: сняли неплохую квартиру, платили деньги, но главное – репетиции, репетиции. Если честно, то я не успел узнать город: сутками репетировали, обсуждали пьесы, разбирали спектакли. Я проработал в рижском театре только один сезон. Причина простая – меня обокрали. Да! Я остался без документов. А как жить гражданину России в Латвии без документов? Паспорт же нужно восстанавливать в Питере. Я и уехал домой. Пока разбирался с документами, то мне стали поступать предложение от режиссеров. Вот так закончилась моя история с Ригой.

- Не жалеете?

- Иногда. Но у меня хватает работы. Наличие работы у актера – огромное счастье! Но я не хватаюсь за любую работу, а жду интересных предложений. Для меня встреча с Кириллом Серебренниковым – подарок. Это мой учитель. Это Мастер!









- Вы снимались в комедии «Звоните ДиКаприо». Вам близок такой жанр?

- Ну, не только же Семенова из «Невского» играть. Комедия – удивительный и сложный жанр. Но я очень рад, что прикоснулся к нему. Я не очень, по жизни, веселый и общительный человек. Я не люблю «тусовки», не склонен особо развлекаться. А в кино пошутить совсем не прочь!

- А как вы отдыхаете? У вас есть увлечения: спорт, политика, например?

- Я не стану говорить о политике. Не хочу. Это не мое! А люблю я побыть в одиночестве: подумать о жизни, сосредоточиться на себе, на своих ролях. Вот это мой «отдых».