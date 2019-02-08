Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели попытка суицида в Тверской области, пожар в Новосибирской области, арест за кражу 13 пакетиков кофе и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Наркоманы в Тверской области решились на совместный суицид, но он удался только девушке. Женщина после первой попытки суицида попросила знакомого «помочь» ей довести начатое до конца. В итоге она скончалась. Мужчину застали на месте, и теперь стал обвиняемым в убийстве, сообщает Афанасий-бизнес.

В колонии строгого режима пресекли попытку передачи осуждённому запрещённых предметов. 45-летняя жительница принесла своему супругу, отбывающему наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, шесть сим-карт. Спрятаны они были в обёртку с шоколадом. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Школьник на руках вынес деда из горящего дома в новосибирской области. Пожар произошел в отдельно стоящем строении, где находился инвалид. В это время в доме поблизости были его сноха и внук. Женщина не сразу поняла, что необходимо предпринять. А подросток напротив быстро бросился на помощь деду. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кировской области мужчину посадят за кражу 13 пакетиков кофе. Как сообщает Новый вариант, преступление было совершено 17 сентября пошлого года. 42 — летний мужчина в присутствии продавца пытался похитить 13 пакетиков кофе. Сделать ему это помешали полицейские.

Двое калининградцев пытались провести 445 кг польской мясомолочной. Таможенники обнаружили 787 упаковок сыра, колбасы, творога, йогурта и других продуктов общим весом свыше 265 кг. Об этом пишет НИА Калининград.

16 - летнего подростка на Ставрополье подозревают в краже. Как пишет Ставропольский Репортер, несовершеннолетний попросил у незнакомого 14-летнего подростка сотовый телефон для отправки смс-сообщения, после чего выхватил его из рук и, пригрозив избиением, убежал.