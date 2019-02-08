«Водители московских троллейбусов стали бросаться на автомобили»

Сегодня около 18-00 по московскому времени на Ленинградском проспекте около дома 60 произошёл беспрецедентный инцидент.

Водитель троллейбуса номер 1489 маршрута 43 (на фото), пытаясь объехать пробку из легковых автомобилей, стоящих на поворот направо, на 1-ю Аэропортовскую улицу, совершила неудачный манёвр. В результате чего, одна из «рогулек» троллейбуса, видимо, слетела с электролинии.

Но вместо того, чтобы просто восстановить положение электроконтактов и спокойно продолжить движение, водитель троллейбуса подбежала к автомобилям и нанесла удар рукой по одному из них.

Конечно, ущерб небольшой и ничего страшного не произошло, но возникает вопрос - стоит ли держать на такой ответственной должности, как водитель общественного транспорта, человека с такими некрепкими нервами? Ведь ситуации на дорогах бывают и посложнее, чем пробка на поворот перед пешеходным переходом, а водитель троллейбуса несёт ответственность не только за свою жизнь, но и жизни пассажиров... Или «Мосгортранс» начал набирать на работу водителей без справок из психоневрологического диспансера?