Зависшие в России. Как выживают лица без гражданства на новой родине

После 2014 года сотни людей из Украины, которые бежали из Луганской и Донецкой республик в Россию, или просто работали здесь, но потеряли паспорт, словно повисли в воздухе. Они остались не только без документов, но и без прав, без родины, без крова и даже без надежды.



Многие пустили настолько глубокие корни в России, что теперь считают её своей родиной. Но без документов не могут ни устроиться на работу, ни поступить на учёбу, ни купить жильё - ничего не могут. Они оказались как будто в замкнутом кругу. Официальных представительств ЛНР и ДНР в России нет, поскольку это непризнанные республики. А в украинском посольстве в Москве выходцев с Украины называют предателями, кричат на них, угрожают. Словом, кроме нервотрёпки посещение консульства бесполезно.



В миграционных службах и на сервисах помощи беженцам рассказывают многочисленные истории о том, кому и как удалось решить проблему с утраченными документами. Но в основном для легализации обязательно нужно пересечь границу ЛНР или ДНР, чтобы подтвердить свою личность и получить новые документы. Естественно, документы непризнанных республик, по которым в России они не смогут легализоваться. А на родине многие уже утратили недвижимость, родственные связи, ведь некоторые уехали в Россию ещё при советском союзе учиться, но после утраты документов нужны запросы в МВД Украины, страны, разорвавшей все возможные связи с Россией.



Наиболее удачливые "зависшие" обращаются к российскому президенту, от которого может прийти резолюция "разобраться". Но это капля в море. И выбирая между возвращением на Украину, где их будут считать предателями, дезертирами, люди без документов предпочитают бесправно жить в России, надеясь на чудо.



