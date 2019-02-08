"Пошли вы!": в Москве пристав припарковалась на тротуаре, влетев в толпу людей

В сети Интернет появился видеоролик, снятый одним из очевидцев неадекватного поведения, предположительно, сотрудницы Службы судебных приставов. Торопясь на службу девушка едва не сбила людей.

Молодая женщина, подъезжая на своем внедорожнике к месту работы, чуть не наехала толпу людей, вознамерившись припарковать дорогой автомобиль прямо на тротуаре возле учреждения. В ответ на замечания дама разразилась нецензурной тирадой.

Телеканал Рен ТВ отмечает, что водитель вышла из салона авто не одна, а с малолетним ребенком. И невзирая на его присутствие начала оскорблять всех вокруг, абсолютно не стесняясь при этом в матерных выражениях.

Автоледи прямым текстом "послала" ошарашенных граждан, которых только что чуть не сбила. "Ты думаешь, что села в машину и теперь самая умная, да?", - возмутились москвичи. "Стоят, как бараны", - ответила пристав и скрылась за дверью.

Инцидент произошел у останкинского районного отдела судебных приставов. Очевидцы сочли, что дама - сотрудница отделения Яна Рыжкевич. Однако сама Рыжкевич сообщила телеканалу НТВ, что находится в декрете и за рулем авто была не она.

Столичное управление Федеральной службы судебных приставов РФ начало служебную проверку после появления данного видеоролика, сообщает телеканал "Вести". Как выяснилось, авто принадлежит другому приставу-исполнителю - Радмиле Поздняковой.