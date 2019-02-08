Взрыв в Коломне: есть пострадавшие
8 февраля 2019, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
В перинатальном центре Коломны произошел взрыв, из-за которого обрушился потолок площадью 20 кв. м. Несколько человек пострадали.
По официальной версии, взорвался гимнастический шар для тренировок, как передает сайт «Подмосковье сегодня».
"Сегодня утром нам всем сказали, что что-то взорвалось, и начали эвакуировать на лестницу", – рассказала одна из пациенток.
По ее словам, одного мужчину вынесли всего по пояс в крови, положили его в реанимационный автомобиль и увезли.
Позже в подмосковном главке МЧС России рассказали, что взрыв произошел из-за перекачанного гимнастического шара диаметром около 1 м.
В Иркутской области 8 февраля зафиксировано 11 пожаров. В основном, они произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, отмечает Телеинформ.