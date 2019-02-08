Взрыв в Коломне: есть пострадавшие

В перинатальном центре Коломны произошел взрыв, из-за которого обрушился потолок площадью 20 кв. м. Несколько человек пострадали.

По официальной версии, взорвался гимнастический шар для тренировок, как передает сайт «Подмосковье сегодня».

"Сегодня утром нам всем сказали, что что-то взорвалось, и начали эвакуировать на лестницу", – рассказала одна из пациенток.

По ее словам, одного мужчину вынесли всего по пояс в крови, положили его в реанимационный автомобиль и увезли.

Позже в подмосковном главке МЧС России рассказали, что взрыв произошел из-за перекачанного гимнастического шара диаметром около 1 м.

В Иркутской области 8 февраля зафиксировано 11 пожаров. В основном, они произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, отмечает Телеинформ.