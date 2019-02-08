Кто лучше разбирается в живописи – Никас Сафронов или Анатолий Вассерман? А кто больший знаток животного мира – Иван Затевахин или Ровшан Аскеров? Телеканал «МИР» запускает новый формат интеллектуального шоу, в котором знатоки будут соревноваться с профессионалами на «их поле».

Первый выпуск нового интеллектуального шоу «Всемирные игры разума» будет посвящен теме «Радио». В кадре встретятся актриса, радиоведущая, отдавшая своему любимому делу 28 лет, Алла Довлатова и эрудит, признанный интеллектуал Анатолий Вассерман.

Благодаря кому стал широко известен голос Юрия Левитана? Кто из популярных радиоведущих исполнил партию Коровьева в рок-опере Александра Градского «Мастер и Маргарита»? Кто из советских дикторов вел первый зарубежный репортаж о футбольном матче? Игрокам предстоит ответить на эти и другие, более сложные вопросы.

Их ждут три раунда и финальная суперигра – для того из участников, чьи знания окажутся наиболее обширными и глубокими одновременно. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.