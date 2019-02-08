В Жуковском мужчину поймали на краже женских колготок

Партию женских колготок хотел украсть из магазина грабитель в подмосковном Жуковском, как передает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Мужчина пытался вынести из магазина свыше 10 пар женских колготок, не оплатив товар. На выходе из торговой точки его остановили сотрудники супермаркета, однако злоумышленник оказал активное сопротивление, ударив при этом 50-летнюю продавщицу», - рассказали в ведомстве. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как отмечает Телеинформ, в Ангарске двое мужчин украли пять мусорных контейнеров. Для перевозки контейнеров в пункт приема металлолома они вызвали такси.