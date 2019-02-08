В Забайкалье была уничтожена заражённая африканской чумой колбаса

В Петровске-Забайкальском ввели режим повышенной готовности. В одном из торговых центров специалисты обнаружили колбасу из Монголии. Она заражена африканской чумой свиней.

Вся партия, почти 120 кг, была изъята и уничтожена, передает ОТР. Таким образом, из торговых сетей ликвидировали почти 8 тонн монгольской колбасы.

Также, как пишет Телеинформ, Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор группе наркоторговцев, которые обвинялись в незаконном сбыте наркотиков синтетического происхождения в особо крупном количестве.