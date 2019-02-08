Кто заказал российскому «Проекту» публикацию компромата на Дональда Трампа?

Первым материалом, подготовленным новым расследовательским медиа под названием «Проект», стала публикация о связях Пола Манафорта, руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, с Россией. Кто выступил инициатором данного расследования - уж не спецслужбы ли США, решившие использовать информационный актив для своих внутренних американских интриг?

Яркая расследовательская журналистика, которая у всех на слуху последнее время, стала одной из самых успешных сфер четвертой древнейшей профессии в XXI веке, пишет The Moscow Post. Судите сами: с появлением интернета, и расцветом вслед за этим блогосферы и прочих так называемых социальных сетей - доверие к оперативности и объективности традиционных СМИ сильно упало.

Однако блоги и соцсети, где чуть ли не каждый может написать что угодно, тоже быстро подмочили репутацию, и ввели в информационный лексикон понятие "фейк".

А вот специализированные расследовательские центры оказались, так сказать, в тему.

Хотя и трудно сказать, где там именно журналистика, а где черный и прочий пиар, общественная деятельность или вообще политика - расследования Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального или Центра Журналистских расследований под патронажем Михаила Ходорковского - стали громким явлением.

Хотя и связь этих "контор" с ответственными товарищами за границами РФ выглядит очень вероятной. Что ж - державы ведут "холодную войну" и информационные агенты влияния вполне логичны.

А вот деятельность журналистского проекта под емким названием "Проект", запущенного летом 2018 года, выглядит не просто нелогично, а откровенно странно.

Итак. На первый взгляд все просто: очередная оппозиционная информационная структура, вероятно направляемая из-за рубежа. Ведь кадровый состав говорит сам за себя.









Главный редактор Роман Баданин успел поработать в Интерфаксе, поруководить сайтами РБК и "Форбс", а также телеканалом "Дождь".









Команда - под стать главреду. Начиная от его зама Михаила Рубина, работавшего на "Дожде", Ильей Рождественским, уволившимся из РБК из-за отказа редакции публиковать его расследование о "секретной тюрьме ФСБ в Подмосковье", в которой якобы пытали подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Мария Жолобова была неприметной ведущей на том же телеканале «Дождь», а Юлия Лукьянова после окончания в 2018 году Журфака МГУ подрабатывала репетиторством…









Кстати, авторов расследований на «Проекте» достаточно много, но из тех, кто, как говориться, на слуху, пожалуй, только ведущий «Эхо Москвы» Евгений Бунтман.

Теперь позволю себе вернуться к персоне главреда «Проекта» Романа Баданина. Во время работы на "Дожде"он стал одним из авторов сериала «Питерские». После выхода первой серии, посвященной предпринимателю Илье Траберу, в ноябре 2017 года в ГУВД по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту клеветы.

Виновных в столь опасном преступлении, сведения об установлении которых пока разыскать не удалось, ждала весьма суровая кара: штраф в размере до 5 млн. рублей или обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов. К слову сказать, многие видные оппозиционеры «ходили» и под более вескими обвинениями, а некоторые и отбыли сроки в местах не столь отдаленных. Но при этом отчизну не покидали (или не успели покинуть). Роман же оказался более прагматичным.

Весной 2017 года Баданин поступил в Стэнфордский университет (штат Калифорния, США), куда он уехал учиться осенью того же года на программу по журналистике KnightInternationalFellowship. Так что, даже в качестве свидетеля наша доблестная полиция его допросить не успела.

Для обучения ему была предоставлена стипендия имени Джона Найта. Видимо за большой вклад в развитие независимой журналистики. Кстати, стипендия Джона Найта предоставляет «опытным журналистам всего мира возможность провести свои исследования в Стэнфордском университете». Как минимум двадцать отобранных стипендиатов получают стипендию в размере 85 тыс. долларов США(данные по программе на 2019 год), им оплачиваются расходы на обучение, медицинскую страховку и, при необходимости, стоимость ухода за ребенком. В целом участники программы получают финансовую поддержку на сумму от 95 тыс. до 145 тыс. долларов.

И судя по датам, мы можем предположить, что «Проект» стал своего рода дипломной работой перспективного российского журналиста.

Да и RT утверждает, что "примерно в то же время, когда Баданин заявил о своем новом проекте, в реестре офшорного штата Делавэр появилась запись под номером 6978158, согласно которой 17 июля 2018 года было зарегистрировано юрлицо PROJECT MEDIA INC".









Казалось бы, новая информационная площадка готова: ресурс создан, команда подобрана, финансирование, судя по всему, налажено… Тут бы и ждать многочисленных расследований про отечественную коррупцию и вообще жесткой критики российской власти. Однако объектом первого же громкого расследования "Проекта" стал ни много, ни мало ...Президент США Дональд Трамп!

Уже 22 августа 2018 года "Проект" публикует материал о связях Пола Манафорта, руководителя предвыборного штаба Трампа, с российскими спецслужбами, при посредничестве Олега Дерипаски.

Примечательно, что это расследование проведено не американскими журналистами, которые, видимо памятуя о непростых, мягко говоря взаимоотношениях, свободных и демократических СМИ и президента страны.









И вот никто из весьма известных своими расследованиями изданий не смог докопаться до столь сенсационных подробностей. И пример репортера «Свободы», которого «обещали» убить, вряд ли испугал бы кого-то из журналистской когорты…

Может, и Бог с ним? Кто этот новый "Проект" читает-то, с высот большой политики? А вот и читают. По крайней мере - охотно цитируют. И не кто-нибудь, а сама известнейшая британская TheGuardian. Накануне судебного разбирательства по делу Манафорта издание публикует статью о деятельности Манафорта в СНГ:









"Статья "Проекта" написана в соавторстве с журналистами-расследователями Марией Жолобовой и Романом Баданиным... В статье рассказывается о Килимнике, российском политическом агенте... В материале также утверждается, что Килимник получил конверты с наличными деньгами и авиабилетами для поездки с Манафортом в офис компании, принадлежащей Олегу Дерипаске, олигарху, близкому к Путину, который недавно получил санкции США..."

При этом отмечает, что редакция "не смогла самостоятельно подтвердить выводы статьи".

Да, именно так: одна из крупнейших мировых газет, с почти двухсотлетней историей, вдруг добросовестно цитирует информацию едва созданного малоизвестного российского СМИ. Абсурд, если подумать. Если, конечно, не учитывать возможные скрытые механизмы. О которых, разумеется, можно только догадываться…

А далее все по накатанной – извечные российские проблемы: стройки, свалки, дороги, злоупотребления всесильных чиновников и олигархов, бесчинства спецслужб и тому подобное.

Вот и думай теперь - кто являлся истинным объектом журналистского разоблачения "Проекта": ужасные российские спецслужбы в компании с кремлевским алюминиевым королем, или "ястреб" Дональд Трамп? И кто инициатор - уж не американские ли спецслужбы, решившие использовать информационный актив не для своей обычной работы в России, а для своих внутренних американских интриг? За деньги американских же налогоплательщиков.

Больше всего, конечно, похоже на классическую информационную акцию влияния против Трампа. А вот нашу или заокеанскую? Первый вариант вовсе не выглядит фантастичным, поскольку Роман Баланин так охотно говорит об иностранном финансировании "Проекта", как будто прямо-таки хочет, чтобы его считали иностранным агентом.

Короче говоря, ситуация занятная. Простодушные представители российского либерального лагеря считают "Проект" помощью со стороны американской демократии, российские патриотические СМИ - агентом Госдепа, а на самом деле история напоминает изящную игрушку спецслужб, причем непонятно каких.

Кстати, опыт показывает, что за такими "непонятками" чаще всего скрывается коммерческий интерес. И сами спецслужбы вполне могут быть дойной коровой для ловких расследователей. Причем - и российские, и американские спецслужбы одновременно.

По материалам The Moscow Post