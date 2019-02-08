Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию 20 февраля, сообщил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин уже приступил к подготовке текста послания, а подразделения администрации Кремля и министерства ведут соответствующую работу, сообщил Дмитрий Песков. Место проведения мероприятия пока не названо.

Предыдущее послание Федеральному собранию российский президент огласил 1 марта 2018 года. Тогда мероприятие впервые прошло не в Кремле, а в Манеже, и стало рекордным по длительности и по количеству аккредитованных журналистов. В ходе предыдущего послания Владимир Путин, в том числе, представил новейшие российские военные разработки, сообщает ТАСС.