Депутат обратился к Бастрыкину с просьбой расследовать смерть поэта А. Пушкина

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров призвал Следственный комитет РФ расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин, напомним, скончался 10 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге от смертельного ранения, полученного на дуэли с Дантесом.

Парламентарий из Ленинградской области написал письмо на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Петров отметил, что "многие современники великого поэта, узнав о трагедии, высказывали предположение о неслучайности его гибели" и "знавшие его даже высказывали предположение, что Александр Сергеевич мог стать жертвой заговора", - передает РИА Новости. "Ввиду огромного морального и культурного авторитета Александра Сергеевича Пушкина в нашей стране прошу Вас инициировать дополнительное расследование причин и обстоятельств гибели великого поэта в 1837 году", — говорится в обращении депутата.

Владимир Петров знаменит своими оригинальными идея. Это именно он предлагал создать министерство магии и легализовать волшебников и колдунов, предлагал изучать в школе Гарри Поттера, дарил своим коллегам звезды на небе.

Парламентарий хотел снять российский вариант сериала "Карточный домик", а популярное шоу "Игра Престолов" проверить на расизм.

Петрову принадлежит идея создать в Ленинградской области "заповедник коммунистического искусства", а при приеме на госслужбу проверять соискателей "на патриотизм".