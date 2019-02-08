Психолог: Орехи - «временные меры» в борьбе с депрессией

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, в котором приняли участие 26 тысяч человек. Выяснилось, что те, кто потреблял в сутки хотя бы 24 грамма грецких орехов, намного реже сталкивались с депрессией.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс считает, что орехи, стимулируют выработку нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение. Об этом пишет НСН.

«В основном, этом дофамин и бета-эндорфин. Однако стоит помнить, что продукты, которые сильнее всего стимулируют выработку этих нейромедиаторов, одновременно вызывают зависимость. Это сахар, глютеновая мука, жир – всё самое калорийное стимулирует выработку дофамина и бета-эндорфина и человеку временно становится легче. Напомню, что у орехов калорийность на уровне жирного мяса – свинины. А вот дальше нужно продолжать наращивать дозу этого продукта, потому что мозг начитает относиться к этому стимулированию толерантно. Поэтому человек начинает употреблять их больше, и, как следствие, набирать вес»,- отметил эксперт.