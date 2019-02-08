Полицейские вынуждены выгуливать тигренка прямо в отделении

В отделении татарстанской полиции прибавление, у ребят в погонах появился маленький настоящий тигр, вернее тигрица. И зовут ее Луна.

Недавно оперативники накрыли банду наркоторговцев и изъяли 5 килограмм запрещенных веществ. А бонусом шла полосатая подружка. Тигренка зарегистрировали как вещественное доказательство и доставили в Набережные Челны, пишет местный портал сhelny-biz.ru.

Что делать дальше с трехмесячной мохнатой уликой, оперативники не знают. Пока парни ее кормят-поят и выгуливают прямо в кабинете. Но надеются, что в ближайшее время смогут передать дивотное зоозащитной организации и звероушку пристроят в зоопарк. Видимо, на этот раз цирк в полиции можно простить.