Почему Путин приставил охрану Януковичу

У бывшего президента Украины Викторв Януковича в России есть охрана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, почему Януковичу приставили охрану.

По сведениям пресс-секретаря президента РФ, государственная охрана Януковичу сохраняется по указу Владимира Путина. Песков пояснил, что Янукович въехал в Россию как глава украинского государства. Тогда и президент России подписал указ о его охране.

"Это по указу президента Российской Федерации Виктор Янукович охраняется. Собственно, государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - пояснил журналистам Дмитрий Песков.

На днях Виктор Янукович, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что в последнее время ему поступает информация о готовящемся на него покушении, и аналогичные угрозы поступают другим украинским политикам.

В конце января бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун рассказал, что украинский спецназ может выкрасть Януковича из России, так как проведение спецоперации — единственная возможность вернуть его на Украину.

24 января Оболонский суд Киева признал экс-президента Украины виновным по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.