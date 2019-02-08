В Кремле сомневаются по поводу третьего фигуранта инцидента в Солсбери

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнение по поводу достоверности новых публикаций интернет-ресурсов Bellingcat и The Insider о том, что с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля связан еще один человек.

СМИ написали, что якрбы третий человек связан с делом об отравлении Сергея и его дочери Юлии. Песков отметил, что в Кремле эту информацию увидели, но возникает вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным использование некоего боевого отравляющего вещества в Европе, почему об этом узнали только сейчас.

"Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, ...на чем основывались составители этой информации, мы не знаем, насколько они компетентны, кто они и вообще правда ли это все", - цитирует ТАСС Пескова.

6 февраля газета The Daily Telegraph сообщила, ссылаясь на источник, что британское следствие работает с версией, согласно которой в отравлении Скрипалей участвовал якобы третий человек - некий сотрудник российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. Он якобы должен был вылететь в Москву вместе с двумя другими подозреваемыми - Александром Петровым и Русланом Бошировым, но в последний момент забрал свой багаж и остался в Великобритании после того, как узнал, что Скрипали выжили.

Два издания сообщили, что Федотов может быть причастен к попытке отравления в Болгарии в 2015 году.