Климатолог: Планетарная катастрофа неизбежна

Климатологи сообщили о скором наступлении климатического апокалипсиса. Специалисты из Университета Макгилла выяснили, что таяние льдов Арктики и Антарктики спровоцирует наступление экстремальных погодных условий.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв подтвердил необратимость климатических изменений, пишет НСН.

«В целом, ничего особо нового в исследовании не сказано. Все факты уже известны. Температура растет, уровень воды в океане поднимается. Динамика атмосферы и система осадков меняется, учащаются всевозможные погодные аномалии. То, что там написано, уже имеет место», - отметил он.